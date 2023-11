Questa mattina partono le pre-iscrizioni per la Nove Colli 2024

Anche se la Nove Colli vive giorni agitati (dietro l’angolo c’è il rinnovo delle cariche ed un nuovo presidente ancora da trovare), oggi si aprono ufficialmente le pre-iscrizioni per l’edizione 2024. Non ha più senso parlare di click-day perché, come tutte le Granfondo, anche la Nove Colli attraversa una crisi congiunturale di iscrizioni e pertanto i famigerati pettorali – che solo qualche anno fa venivano “bruciati” in poche ore – saranno disponibili fino a primavera.