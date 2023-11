Piccoli natanti, semaforo verde per Croazia, Slovenia e Grecia

Anche con i natanti sarà possibile recarsi in Croazia, Slovenia, Grecia o altri paesi della Ue. La Commissione Attività produttive della Camera ha votato ieri un emendamento al DDL “Made in Italy” a favore del settore del diporto, in particolare della piccola nautica.

Al fine di sostenere il mercato dei “natanti” (scafi minori di 10 metri per i quali non è prevista l’immatricolazione obbligatoria), viene definita la documentazione che li abiliterà alla navigazione nelle acque territoriali di altri Paesi UE. In particolare Croazia, Slovenia, Grecia e non solo, che dalla prossima estate sarebbero state precluse ai “non targati”, ai quali sarebbe stata richiesta l’immatricolazione con tutti gli oneri che questa comporta.