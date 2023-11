Premiato Giovanni Saragoni: 50 anni di vita nella ferramenta di Villamarina

La Ferramenta di piazza Volta – un grande negozio con oltre diecimila articoli – aveva chiuso i battenti, dopo 73 anni, a fine 2022. La aprì il padre Martino Saragoni nel 1949 dapprima in una casa colonica, seguì il trasferimento nei locali di viale delle Nazioni dove Giovanni Saragoni inizio a lavorare a 16 anni e poi avvenne l’approdo in piazza Volta. “Io e mia moglie Anita Toschi, per tutti Anna, abbiamo lavorato tutti i giorni dagli anni Sessanta alla chiusura – ha messo in luce Giovanni Saragoni – e le nostre soddisfazioni maggiori sono state aver avuto successo come commercianti e aver fatto parte, e continuare a farne parte come pensionati di Confcommercio di Cesenatico”.