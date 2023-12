Calcio, Bakia a caccia di punti playoff. Valverde sogna il primo acuto

VILLAMARINA

Turno relativamente più semplice per il Villamarina, ancora ultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti salvezza prima che si chiuda il girone di andata. Ad ospitarli sarà il Superga, decimo in classifica. L’ultimo pareggio interno, agguantato all’ultimo respiro contro il buon Morciano, ha ridato linfa e speranza ai ragazzi di Fattori che scenderanno in campo domenica con l’obiettivo di ripetere la buona gara dello scorso weekend, magari con un risultato leggermente diverso.

VALVERDE

Tempo di bilanci in casa Valverde: oggi si chiude il girone di andata per la neonata società, ancora a caccia della prima vittoria stagionale (i rivieraschi sono ultimi). Lo scorso match in casa del Canonica, terminato 0 a 0, ha fornito buoni riscontri a mister Teodorani che dovrà inventarsi qualcosa per battere il Colo Colo (decimo) e portare a casa i tanto agognati tre punti. Sarà giunta l’ora?