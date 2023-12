Calcio, piange il Bakia, sorride il Granata

GRANATA

Granata – Bellaria 2 a 1

Festa grossa in casa Granata: gli uomini di Riciputi sono riusciti a battere il Bellaria quarto in classifica e a guadagnare quindi 3 punti importanti per rimettersi in linea di galleggiamento. Vanno avanti gli ospiti dopo un quarto d’ora di gioco ma è nel secondo tempo che avviene la rimonta, grazie ad un rigore trasformato da Farabegoli e un gol di Sacchetti a 10 minuti dal termine. Altro impegno tosto in vista per la squadra, che sabato prossimo giocherà contro il Roncofreddo (quinto) in una partita che si preannuncia complicata ma non proibitiva.

POL. SALA

Pol. Sala – Gatteo 4 a 0

Tutto facile invece per il Sala che asfalta il Gatteo in una partita che si apre al 22esimo grazie ad un gol di Berlati ma che rimane in bilico per tutto il secondo tempo, fino a quando, al minuto 77, un’altra marcatura del classe 2004 spegne definitivamente le speranze di rimonta degli ospiti. Arrotondano il risultato le reti di Quarta (su rigore) e Zammarchi nel finale.

In programma un viaggio a Santarcangelo nel prossimo weekend, contro lo Young oggi secondo in classifica per gli uomini di Bartolini, ancora terzultimi e invischiati in piena lotta play-out.