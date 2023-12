Calcio, il Bakia va a caccia di punti-promozione

GRANATA A CACCIA DI CONFERME

Si respira un’aria più distesa invece in casa Granata, con la squadra reduce dall’inaspettato successo contro il Bellaria. Oggi pomeriggio (ore 15) si riparte con il Roncofreddo in un’altra partita che si preannuncia complicata. Una vittoria permetterebbe ai nostri di insediarsi in lotta promozione dopo aver preso la metà della classifica nella scorsa giornata.

POL. SALA, SERVE NUOVO OSSIGENO

Regna una tranquillità relativa in casa Sala. Dopo aver schiantato per 4 a 0 il Gatteo e aver raggiunto la terzultima posizione ai danni del Bagno di Romagna, domani affronterà i Delfini Rimini (ottavi) in un’altra partita da non perdere per provare ad uscire dalle zone rosse della classifica.