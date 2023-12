Calcio, nessuna vittoria per le squadre di Cesenatico

YOUNG – SALA 2 A 1

Non era una trasferta facile quella del Sala, in casa dello Young secondo in classifica, eppure i ragazzi di Bartolini passano in vantaggio dopo un primo tempo a reti bianche grazie alla rete di Ciancio. La risposta degli avversari non tarda ad arrivare e il match sembra proseguire sul binario che porta al pareggio quando, al minuto 91, un gol di Chiussi condanna i cesenaticensi alla sconfitta. I prossimi avversari saranno i Delfini di Rimini, oggi al decimo posto.

VICTORIA – VILLAMARINA 4 A 0

Sconfitta pesante per i ragazzi di Fattori su un campo ostico come quello del Victoria. Partita che non lascia scampo agli ospiti fin dai primi minuti, con tutti e quattro i gol andati a segno durante la prima frazione di gioco. Si tratta dell’ennesimo passo falso per il Villamarina, ancora inchiodato all’ultima posizione. Nel prossimo turno i rivieraschi incroceranno il destino del Granata in quello che si prospetta un derby acceso da ambedue i lati: da una parte si sogna la zona play-off e dall’altra si lotta contro la retrocessione.