Calcio, spicca nel weekend il derby fra Granata e Villamarina

GRANATA

Il Granata, oggi nono e relativamente lontano dai poli estremi della classifica, affronta il Villamarina in un derby cittadino che può dare un’ulteriore spinta in vista del sogno play-off, complicato ma ancora alla portata. Dopo il pareggio interno contro il Roncofreddo è quindi in programma un match forse più semplice sulla carta ma sicuramente più sentito dal punto di vista emotivo. E poi il derby, si sa, è per definizione partita “da tripla”…

POL. SALA

Chiamati a fare punti pesanti nella lotta salvezza i ragazzi di Bartolini, reduci dalla sconfitta esterna in casa dello Young, affronteranno i Delfini Rimini in una partita che si preannuncia equilibrata. Se è vero che l’ultimo scontro, in casa della seconda in classifica, non può aver fatto sprofondare l’umore dei nostri è altrettanto importante togliersi al più presto dalle zone rosse del tabellone che oggi vedono la Pol. Sala terzultima.

VILLAMARINA

Nella caccia ai punti salvezza (mai così vitali!) si pone sul cammino del Villamarina il Granata, nel derby tutto cesenaticense che vede i ragazzi di Fattori contrapposti al loro alter-ego cittadino. Da cancellare al più presto l’ultimo, pesante, ko esterno contro il Victoria, che ha rispedito i delfini all’ultimo posto.