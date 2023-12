Calcio, sorride il Granata, sospira il Bakia…

Villamarina – Granata 0 a 1

Era il derby all’ultima dell’anno e non ha disatteso le premesse sul piano delle emozioni, più di quanto non racconti il risultato.

Il Granata continua la sua marcia verso una salvezza tranquilla, con il sogno play-off ancora possibile soprattutto grazie alla ripresa della squadra nelle ultime partite.

Non si può dire lo stesso per il Villamarina, ancora inchiodato all’ultimo posto in classifica e sofferente nel vedere la forbice di punti dalla penultima allargarsi sempre di più. Il campionato ripartirà fra un mese e poco più: c’è ancora tempo per apporre le dovute pezze dove più serve.

Pol. Sala – Delfini Rimini 4 a 1

Non era certo il risultato che si pronosticava prima del match eppure, grazie ad una doppietta del difensore Zammarchi, la Pol. Sala si leva momentaneamente dalle zone paludose della classifica e torna a respirare aria pulita, rigettando i diretti avversari invece in fondo al tabellone. Una stagione sin qui difficilmente decifrabile per i ragazzi di Bartolini, trovatisi per tanto tempo in fondo alla classifica e che ora finalmente vedono il periodo buio alle spalle.