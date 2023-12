Bilancio, il Pd sta con Gozzoli: “Le opposizioni negano l’evidenza”

“Il Bilancio di previsione approvato in Consiglio Comunale rispetta le tempistiche e sopratutto rispetta tutti gli equilibri, fattore non scontato se consideriamo le difficoltà del momento”. Lo scrive in una nota il Partito Democratico di Cesenatico secondo cui “il bilancio affronta le diverse criticità presenti come le maggiori spese per l’aumento dei tassi di interesse dei mutui pari a 1 milione di euro, il rincaro dei costi dei materiali in edilizia che hanno inciso sulle opere pubbliche e in generale sui costi dei servizi, le maggiori spese per 160.000 € dovute ai servizi sociali e tutto ciò mantenendo alto il livello dei servizi erogati ed investendo sulla promozione turistica incrementando gli investimenti di 100.000€. Un bilancio che, al contrario di ciò che afferma l’opposizione, non aumenta le aliquote IMU e IRPEF e vede cessare la tassa di scopo con l’inserimento di un mutuo per la copertura finale del leasing per la scuola di Villamarina diminuendo in tal modo la pressione fiscale”.

“Una novità a partire dal 2024 – prosegue il Pd – sarà l’uscita dal bilancio della TARI che diventerà tariffa puntuale gestita direttamente dal Gestore del servizio avviata in fase sperimentale dal 2024 con un anno di anticipo rispetto ai dettami di legge proprio per aiutare i cittadini nel passaggio da tari a tariffa e permettendo così di abituarsi gradualmente alle nuove modalità ed al numero di svuotamenti previsti per l’indifferenziata”.