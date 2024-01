Aggredì due 60enni di Cesenatico, peruviano ancora arrestato

Dopo un periodo di custodia cautelare era stato rimesso in libertà con l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria. Processato per il pestaggio e la rapina, era stato condannato a tre anni e otto mesi di reclusione e scarcerato, ma il giudice aveva mantenuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il 28enne, che alloggia in un hotel di Rimini insieme a connazionali anche minorenni, a settembre ha smesso di presentarsi per la firma alla polizia giudiziaria e – nel frattempo – è stato denunciato per una rapina con coltello in un negozio del centro di Rimini e per una rissa nella zona della movida notturna del centro storico.