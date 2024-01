Torna la raccolta alimentare per le famiglie indigenti del territorio

Sabato 20 gennaio torna la raccolta alimentare per aiutare le famiglie indigenti del territorio di Cesenatico, una giornata di solidarietà e di vicinanza che coinvolge tante forze della città: le associazioni di volontariato e i comitati di zona che hanno organizzato l’iniziativa insieme all’Amministrazione Comunale, i supermercati aderenti e tutti i cittadini che, con il l’impegno e la generosità, saranno come sempre in prima linea.

I prodotti che si potranno donare – mentre si fa la spesa – sono quelli a lunga conservazione come pasta, riso, fagioli e piselli in scatola, tonno, olio, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione zucchero, succhi di frutta, confettura in barattolo, fette biscottate, biscotti, merendine, biscotti per l’infanzia, omogeneizzati, pannolini per bambini, materiale per igiene personale e della casa, detersivi.