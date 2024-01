Il Pd: “Sanità di Cesenatico più forte grazie a 9 milioni di investimenti”

“Il Cau – ha aggiunto il sindaco – arriva come evoluzione normativa dei PPI (il Punto di Primo Intervento), ma il nostro ospedale conferma la presenza di un punto per le urgenze aperto h24 con la presenza di un’automedica h24 per la gestione delle emergenze. Nel CAU si potranno trattare i codici verdi e bianchi con personale medico, infermieristico e tecnico formato e vista la particolarità di Cesenatico destinazione turistica ci sarà un potenziamento estivo con il raddoppio delle unità di personale. Tutte queste azioni messe insieme, oltre a rappresentare una novità importante per la sanità locale, porteranno sul territorio oltre 9 milioni di investimenti, un investimento in strutture e servizi senza precedenti reso possibile dal PNRR e grazie alla capacità degli attori coinvolti (AUSL, Regione e Comune) di farsi trovare pronti al momento opportuno. Senza il lavoro preliminare messo in campo sin dal 2018 tutto ciò non sarebbe stato possibile. Chi dice che si sta impoverendo l’ospedale lo dice contro i numeri e contro un progetto pluriennale di potenziamento dei servizi che guarda al futuro e non al passato”.

Il presidente Bonaccini si è complimentato con l’amministrazione comunale per il progetto e ha sottolineato come l’impegno della regione in difesa della sanità pubblica sia costante con l’approvazione di una legge regionale per portare al 7,5% del Pil il finanziamento annuale al Servizio Sanitario Nazionale.