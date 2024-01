Calcio, il Bakia ospita il Cattolica. E il Valverde rompe il digiuno

VILLAMARINA

Arduo compito quello del Villamarina in questo turno, che si trova ad ospitare l’Asar Calcio con la tremebonda situazione in classifica che vede i delfini all’ultimo posto già dagli albori della stagione. Programmato per domani l’incrocio con la quinta in classifica in un match che si preannuncia quasi proibitivo, almeno sulla carta.

VALVERDE

Già giocato questo turno di campionato dal Valverde (nell’anticipo del mercoledì) e soprattutto vinto dagli uomini di Teodorani sul campo del Sanges, fino a qualche giorno fa appollaiato coi verdi all’ultimo posto. Decisiva la prestazione grintosa e attenta da parte di tutti gli effettivi, che finalmente si sganciano dai bassifondi per provare a risalire la china. In gol i fratelli Polini e Armenise, nel tripudio generale per quelli che rappresentano i primi 3 punti storici per il neonato club cesenaticense.