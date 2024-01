Svelati il claim e i temi della Notte Rosa: sarà un’edizione dedicata al ballo

“Nel 2022 – spiega il presidente di Visit Romagna Sadegholvaad – abbiamo proposto di candidare il liscio come patrimonio immateriale dell’umanità Unesco. La Romagna è quella terra dove le danze folk popolari dialogano con il mondo della musica elettronica e la techno, i ritmi latino-americani e le danze contemporanee, dove avviene la fusione tra balere e discoteca, dove trovano spazio linguaggi espressivi nuovi e inediti. Il ballo come modo di interpretare il concetto di libertà, come rito collettivo che diventa la chiave per lanciare messaggi e comunicare con un pubblico internazionale. Il ballo è un elemento di relazione tra le persone per eccellenza ed è quindi un simbolo perfetto e internazionale della nostra Romagna, che è una terra di relazione tra le persone per eccellenza. La Notte Rosa vuole fare propria questa vocazione alla danza insita da sempre nel Dna dei romagnoli, mettendo al centro della prossima edizione proprio questo tema, in un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione”.

Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna per gli eventi di sistema: “Quando incontro le persone la frase che mi dicono più spesso è ‘Quanto ci hai fatto ballare!’. Da qui mi è venuta l’idea de La Notte Rosa 2024 WEEKEND DANCE. Il ballo è un linguaggio internazionale. Fa ‘dialogare’ persone di lingue diverse. Ballano e comunicano divertendosi. La Romagna riconosciuta come la ‘Dance Valley’ d’Italia non può che essere il palcoscenico migliore. Qui è nato il ballo liscio e da qui è partito il fenomeno delle notti in discoteca con i migliori Dj. La Romagna è sempre stata il territorio dell’accoglienza e del divertimento. WEEKEND DANCE continua con la linea internazionale dei nuovi claim, avviata con Pink Fluid La Notte Rosa dell’anno scorso. La Romagna è pronta per l’Europa e anche per il resto del mondo. Sarà un altro Weekend (in Romagna) memorabile!”.

Non solo Notte Rosa. Nel 2024 saranno tante le manifestazioni dedicate espressamente alla dimensione del ballo che faranno tappa in Romagna. Dall’appuntamento con i campionati di Sportdance alla Fiera di Rimini fino a Riccione Estate Danza passando dal Festival del Sanliscio a Gatteo.