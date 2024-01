Calcio, il Bakia cerca ossigeno a Bellariva

Un nuovo weekend di calcio si cela dietro al sipario e, come sempre, su LivingCesenatico potete trovare la panoramica su ciò che attendono le squadre del nostro comune.

Virtus Bellariva – BAKIA

Sembravano finiti i dolori per il Bakia dopo la vittoria contro il Verucchio e, invece, negli ultimi due incontri, sono arrivati 0 punti e quattro reti al passivo. In particolare l’ultimo match esterno, disputato mercoledì 24 a causa del precedente rinvio per maltempo, ha evidenziato grandi difficoltà per Faedi e i suoi. Al contrario di quello che si era visto nella domenica, contro il buon Cattolica, quando è comunque arrivata la sconfitta ma in modalità completamente diverse. Ad ospitare il Bakia (decimo) sarà la Virtus Bellariva, settima in campionato e con tutte le intenzioni di sganciarsi ulteriormente in classifica, visti i 6 punti che già dividono le compagini.