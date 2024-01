Calcio, tre vittorie per le nostre: è un weekend di festa a Cesenatico

Bagno di Romagna – POL. SALA 0 a 2

Gran colpo di reni anche per la Pol. Sala, che supera il Bagno di Romagna a domicilio e si leva momentaneamente dalla zona rossa di classifica, salendo all’undicesimo posto. Il match non si preannunciava come uno dei più complicati, vista la penultima posizione occupata dai padroni di casa e, infatti, il match si sblocca quasi subito grazie al difensore goleador Zammarchi, già a quota 4 in questa stagione. Il raddoppio porta il nome di Paganelli, per quelli che sono 3 punti pesanti nella lotta alla zona play-out.

GRANATA – Mondaino 0 a 0

Secondo pareggio in fila per il Granata, che prosegue la sua stagione all’insegna dell’equilibrio, sia in classifica che sul campo. Il calendario metteva davanti rispettivamente nona e decima della classe, valori che sono stati rispecchiati anche sul rettangolo verde in un match a reti bianche. La zona play-off rimane a soli 5 punti ma in programma per domenica prossima c’è la partita contro il Riccione capolista. Un altro pareggio, in questo caso, non sarebbe da disdegnare…