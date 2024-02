Calcio, festeggiano Bakia e Villamarina. Frena il Granata

POL. SALA – Roncofreddo 0 a 2

Batosta per la Pol. Sala, che ne prende due dall’ottimo Roncofreddo in proiezione play-off, e torna dodicesimo in piena zona play-out. Non si trattava certo della partita più semplice del torneo ma il buon periodo di forma recente poteva far sperare in un esito differente. In programma per domenica prossima c’è il derby contro il Granata.

Athena Rimini – VALVERDE 1 a 1

Battuta d’arresto per il Valverde, che pareggia a Rimini contro un Athena in 10 per buona parte del secondo tempo. In rete, da calcio da fermo, come sempre punisce Polini e il match, anche a causa della superiorità numerica, sembra andare in archivio. Nemmeno un rigore per i padroni di casa scalfisce i verdi che subiscono però la rete del pari a pochi minuti dal traguardo. Nel finale arriva un rosso anche per Foschi, che ristabilisce la parità in campo.