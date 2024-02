Dati turistici da record, la soddisfazione del Partito Democratico di Cesenatico

“L’amministrazione, l’ufficio turismo in sinergia con la DMO e tutto il tessuto privato – scrive il Partito Democratico – stanno facendo fronte con capacità alle sfide della modernità proiettando Cesenatico nel futuro con presenza e campagne social targettizzate, apertura alle grandi produzioni televisive, agli eventi sportivi. Allo stesso tempo si mantengono i canali di promozione più tradizionali per raggiungere e rassicurare i turisti più affezionati. Il Partito Democratico di Cesenatico rinnova il proprio impegno a sostegno di iniziative volte a valorizzare il patrimonio storico, culturale e naturalistico della città, contribuendo così alla sua crescita e al benessere della comunità locale”.

“Il continuo impegno dimostrato nella realizzazione di iniziative e le politiche messe in campo in questi anni di amministrazione per portare sempre più eventi e promozione e per dare un’impronta sostenibile alla nostra città che guarda al benessere collettivo – commenta la Segretaria del PD di Cesenatico Valentina Montalti – ci ha fatto superare anche un momento iniziale drammatico come quello dell’alluvione e le tante iniziative già in programma per la stagione 2024 continuano in questa direzione di forte valorizzazione turistica anche in momenti diversi da quello estivo”.