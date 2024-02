Gozzoli replica alla Socim: “Colpa vostra se la scuola ancora non c’e’”

“La Socim – ricorda il primo cittadino – si era aggiudicata l’appalto per realizzare la scuola nel settembre 2019 sottoscrivendo il contratto nel febbraio 2020 e iniziando i lavori nel luglio 2020. I lavori però subirono da subito dei rallentamenti fino ad arrivare a un contenzioso tra Comune e Socim. Proprio la Socim Spa nel marzo 2021 ha citato in giudizio il Comune di Cesenatico con richiesta danni di 1,7 milioni – la causa è in corso – e ha abbandonato il cantiere sostenendo che il progetto era ineseguibile dopo averlo visionato, accettato e firmato in sede di gara. Per completezza: lo stesso progetto sta vedendo la luce adesso e la scuola verrà completata entro l’anno. In quel marzo 2021 l’amministratore delegato della ditta – lo stesso che è intervenuto qualche giorno fa – dichiarava a mezzo stampa ‘Andiamo via, lo facciamo per i cittadini, non ci interessa bloccare un cantiere’. Tra aprile e maggio 2021, il comune di Cesenatico ha completato gli atti per dichiarare la decadenza della Socim e procedere con l’assegnazione dei lavori alla seconda ditta classificata”.