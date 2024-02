Calcio, il Bakia rifiata, il Valverde si pianta e il Granata esagera

Misano – BAKIA 0-0

Pareggio a reti bianche per il Bakia nella trasferta di Misano. Una situazione ormai stagnante in campionato, dove i delfini galleggiano fra il decimo e il sesto posto da ormai parecchio tempo. Turno di rotazioni in campo per mister Faedi che, dopo l’impegno in Coppa di mercoledì, ha scelto di far rifiatare diversi titolari.

GRANATA – Morciano 4-1

Sempre più positivo invece il trend del Granata che con l’ultima sonora vittoria per 4 a 1 ai danni del Morciano si è portato a distanza ravvicinata dal quinto posto, valevole per gli spareggi promozione. Il protagonista assoluto del match è Farabegoli, autore di una tripletta che ha permesso ai suoi di portare a casa il risultato senza particolari patemi, in rete anche Abbondanza. Sarà molto difficile agguantare la quinta posizione, ma le ultime due vittorie possono far ben sperare.