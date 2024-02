Al via la progettazione per il nuovo “Ponte del Gatto”: stanziati € 70.000

“Ieri sera in Consiglio Comunale – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – è avvenuto un dibattito abbastanza colorito. Il rifacimento del ponte del Gatto è in cima alle priorità del piano delle opere pubbliche 2024 e, oltre al milione e mezzo di lavori già a bilancio, abbiamo affidato la progettazione per € 70.000,00 con gli atti approvati dal Consiglio comunale e dalla Giunta. L’incarico è stata affidato a uno studio prestigioso e preparato che ha anche il vantaggio di conoscere benissimo il territorio. Nel mese di gennaio e febbraio abbiamo lavorato senza sosta con i tecnici comunali per far partire tutto l’iter e per effettuare i sopralluoghi necessari. Siamo davanti a lavori importanti e complessi e ogni processo deve essere fatto nel miglior modo possibile. Un passo alla volta, con concretezza e serietà perché il nuovo Ponte del gatto sarà uno snodo cruciale per i cittadini e dobbiamo eseguire dei lavori che ne garantiscano la sicurezza e che contribuiscano a rendere ancora più bello l’ingresso sul nostro Porto Canale”.