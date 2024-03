Calcio, Bakia esagerato, Granata e Valverde lanciatissimi

BAKIA – Due Emme 6 a 0

Vittoria larga per il Bakia di Faedi, che ne fa 6 al Due Emme e si riprende il sesto posto in classifica, a pari punti con Forlimpopoli e Classe, quota 39. La quinta posizione, vero obiettivo in campionato dei delfini e oggi occupata dal S. Pietro in Vincoli, dista comunque 7 punti.