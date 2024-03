Calcio, le partite delle nostre formazioni. Il Bakia ritrova il Faenza

Delfini Rimini – GRANATA

Reduce dalla batosta per 1 a 3 causata dal Victoria pochi giorni fa, il Granata rimane in scia del treno promozione, a sole tre lunghezze dal quinto posto, occupato oggi dal Gatteo. Gli avversari del weekend saranno i Delfini, oggi acquattati al decimo posto e, sulla carta, inferiori ai ragazzi di Cantoni che dopo aver passato la maggior parte della stagione lontani sia dallo spauracchio play-out che dagli spareggi, in questo finale di annata possono sognare in grande.

Superga 63 – POL. SALA

Situazione allarmante in casa Sala; dopo il derby perso contro il Villamarina mercoledì, si sono riaccese le sirene retrocessione, vista la terzultima posizione in campionato e, soprattutto, i 7 punti di distacco dalla zona ‘’calma’’ del tabellone, quella fuori dai play-out occupata dal Victoria. Fato vuole che in due giornate i ragazzi di Bartolini se la vedano con ultima e penultima della classe, rispettivamente Villamarina (persa) e Superga, che con una vittoria potrebbe agganciare i rossoblu e aumentare lo stress in vista del finale di stagione. Partita cruciale.