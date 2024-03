Calcio, il Bakia frena in casa. Si rilancia la Polisportiva Sala

Delfini Rimini – GRANATA (SOSPESA)

Partita sospesa sul risultato di 1 a 4 per gli ospiti, che con l’eventuale vittoria rimarrebbero in completa scia del treno promozione. In gol Brighi, Sacchetti e Zarrelli, che firma una doppietta.

Superga 63 – POL. SALA 1 a 2

Ossigeno puro per la Pol. Sala, che torna a respirare dopo un periodo in cui i risultati non avevano sorriso e la posizione in classifica era scesa fino alla terzultima. Per quanto tale situazione resti invariata, bisogna evidenziare come la vittoria di domenica sia arrivata ai danni della diretta rivale (il Superga occupa il penultimo posto) e di come oggi la zona salvezza disti 4 punti. Decisive le reti di Camaj e Quarta.

VILLAMARINA – Bagno di Romagna 0 a 2

Non dà seguito alla bella vittoria esterna di mercoledì il Villamarina di Fattori, che perde contro il Bagno di Romagna una partita che avrebbe permesso addirittura di scavalcare la concorrente nella fuga dall’ultimo posto (che significa retrocessione diretta). La situazione sembra essere in miglioramento rispetto a qualche tempo fa, ma servirà qualcosa in più da qui in poi per non scendere di categoria.