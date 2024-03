Calcio, weekend nero per le nostre squadre. Si salva solo il Bakia

Fratta Terme – Bakia 1-1

Si arena sul pari il Bakia di Faedi contro l’ottimo Fratta Terme, quarto in classifica. I gol arrivano entrambi nel giro di 2 minuti, segna Zeqiraj per i delfini. Zona play-off che rimane distante 6 punti, oggi occupata dal S. Pietro in Vincoli che nel weekend ha pareggiato col Cotignola. Appuntamento importante per il Bakia nella settimana: è in programma per mercoledì infatti la finale di Coppa di categoria, contro lo Sporting Scandiano, in quella che è senza dubbio la partita più importante della stagione.