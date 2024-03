Nove Colli, la novità del 2024 sarà la “Griglia Romagna”

Una Nove Colli solidale quella del 2023 non solo nelle intenzioni ma anche in maniera concreta. Alla vigilia ormai dell’edizione 2024 arrivano una parte dei frutti della raccolta fondi messa in campo nello scorso anno con € 10.000,00 versati per la ricostruzione del passo Ciola danneggiato dall’alluvione di maggio.

A consegnare l’assegno Giunio Bonoli, presidente di Fausto Coppi, nelle mani del presidente provinciale e sindaco di Cesena Enzo Lattuca alla presenza anche del consigliere provinciale e sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Un impegno concreto messo in campo anche grazie al sostegno di Gobik.