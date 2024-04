La chiesa di Villamarina ancora bersaglio dei vandali

Don Mirco ha espresso tutto il suo rammarico sul suo profilo social, mostrando anche alcuni immagini in cui si intravedono i teppistelli mentre fanno scempio all’interno della parrocchia. Un gesto gratuito senza alcuna finalità (non c’era nulla da rubare) solo per il gusto di attuare un insulso gesto di inciviltà.

Non si tratta, come detto, della prima volta che la parrocchia viene presa di mira da balordi. Già in passato si erano registrati atti vandalici e anche degli episodi di furti.