Il 30 aprile chiudono le iscrizioni alla Nove Colli 2024: 1000 posti disponibili

Le opportunità non finiscono qui perché fino al 19 aprile ci sono anche a disposizione – per la prima volta nella storia – 50 pettorali speciali per far parte del team #NoveColli4Children e correre per beneficenza. Questi posti speciali sono in vendita al costo di € 300 per poter avere lo start dalla griglia VIP e far parte a tutti gli effetti della squadra che pedala per raccogliere fondi in favore dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo.