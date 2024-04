Giornata del mare, Coldiretti: “Valorizzare i pescatori come sentinelle”

Un ruolo di tutela dell’habitat marino che è stato inserito nella cosiddetta legge “Salva mare” – rileva Coldiretti – sulla quale “è ora importante accelerare sui decreti attuativi per dare piena applicazione alla norma, a partire dalla diffusione di isole ecologiche in tutti i porti italiani”.

I pescatori italiani possono infatti contribuire a tenere puliti i mari riportando a terra la spazzatura recuperata durante l’attività. Una possibilità che prima della “Salva mare” era, di fatto, di difficile applicazione, vista la poca chiarezza delle norme con le imbarcazioni costrette, in molti casi, a rigettare in acqua i rifiuti trovati per non incorrere in gravi sanzioni.