La Uil accusa le categorie dopo la chiusura per ‘ndrangheta del “Dolcesalato”

La chiusura per infiltrazioni della ndrangheta della caffetteria pasticceria Dolcesalato di piazza Comandini ha sollevato tante preoccupazioni a Cesenatico, località non abituata a fare i conti con fenomeni malavitosi di queste dimensioni.

Per questo, sul tema, da segnare l’immediato intervento della Uil di Cesena: “Quanto sta avvenendo a Cesenatico – si legge in una nota del sindacato – è l’ennesima riprova della necessità di interventi urgenti a sostegno della legalità in un Comune che vede nel turismo e, più in generale, in tutto il terziario il suo cuore economico e produttivo. La malavita organizzata è sempre più determinata nel cercare di permeare il nostro tessuto produttivo. Fatto questo da anni denunciato dalla Uil nel silenzio generale anche da parte delle associazioni di categoria che dovrebbero essere le prime e le più determinate a portare avanti battaglie a sostegno della legalità nell’interesse di quella imprenditoria sana che è ancora parte prevalente nel territorio e che rischia di essere schiacciata”.