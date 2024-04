Calcio, sorride il Bakia. Notte fonda per le altre squadre di Cesenatico

Gatteo – POL. SALA 2-1

Sempre più impantanata nella zona rossa della classifica è invece la Pol. Sala, che perde 2 a 1 contro l’ottimo Gatteo e rimane ancorata al terzultimo posto, valevole perlomeno per la possibilità di giocarsi la categoria.

VILLAMARINA – Superga 63 0-1

Tempo di lacrime in quel di Villamarina, con la squadra, ultima in classifica da inizio stagione, che è aritmeticamente retrocessa in seconda categoria dopo un campionato che ha comunque saputo regalare qualche sussulto, come la vittoria nel derby contro la Pol. Sala. Epilogo dell’annata la sconfitta di misura contro il Superga, da tempo al penultimo posto e dunque ipotetica preda del Villamarina, che non ha però mai saputo raggiungere i rivali in classifica e ora sarà costretta a rigiocarsi la seconda categoria.