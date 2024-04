Conto alla rovescia per “Azzurro come il pesce”

Ogni anno le proposte culinarie si focalizzano su un prodotto ittico locale da inserire all’interno dei propri menù e in questa edizione sarà promossa la vongola, protagonista anche degli approfondimenti culturali in programma.

Gli stand si troveranno in centro storico, vicino al porto canale leonardesco. Parteciperanno all’evento con le loro proposte: l’associazione “Amici della Ccis il pesce della solidarietà” nel cortile del Museo della Marineria. Il consorzio Vongolari Co.ge.mo in piazza Pisacane. “Arte in cucina” in via Anita Garibaldi. L’associazione “Pescatori a casa vostra” in via Leonardo Da Vinci. L’associazione “Tra il cielo e il mare” nel Molo di ponente nell’area del mercato ittico. La motonave New Ghibli nella banchina del Porto Canale su piazza Ciceruacchio. Arice ristorazione in via Anita Garibaldi.

Sarà presente dal 25 al 28 anche il mercato ambulante per le vie del centro con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato e oggettistica.