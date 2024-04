Vacanze in Romagna: 5 luoghi da non perdere

3 – Rimini, da roccaforte romana a faro del turismo

Pensi a Rimini e vengono in mente gli ombrelloni degli oltre 200 stabilimenti balneari, i locali, le discoteche e il divertimento della movida notturna, dei parchi acquatici e dei giochi da fare in spiaggia: tradizionali come bocce, frisbee e racchettoni o tecnologici come Pokemon Go, Candy Crush Saga e le live roulette. Ma prima di tutto questo, Rimini è stata per secoli una città ambita e importante, crocevia di culture di cui conserva antiche e preziose testimonianze. Colonia fondata dai Romani nel 268 a.C., per tutto il periodo della loro dominazione ha svolto il ruolo di nodo di passaggio fra il nord e il sud della penisola e sul suo suolo gli imperatori romani hanno eretto splendidi monumenti, alcuni dei quali sono sopravvissuti fino ai giorni nostri. Su tutti l**Arco dAugusto**, il Ponte di Tiberio, il Cippo di Giulio Cesare e la Domus del Chirurgo. Ma i i tesori d’arte di Rimini contemplano altri capolavori unici come Castel Sismondo, il** Tempio Malatestiano e le grandiose piazza Tre Martiri e piazza Cavour. Tornando invece all’ambito balneare, Rimini offre 15 km di spiaggia** sabbiosa perfettamente attrezzata (il primo stabilimento risale al 1873) e una vocazione turistica che si manifesta in ogni angolo della città.