Cade per colpa dell’asfalto disastrato, fa causa al Comune 

Capita a tutti di cadere in bicicletta, ma se la caduta non é imputabile ad una disattenzione bensì alle condizioni disastrate del fondo stradale, allora ci si può anche arrabbiare.

E si é arrabbiato non poco un 64enne di Cesenatico che, dopo una grave caduta in bicicletta (l’uomo é finito in un fossato ed é svenuto), ha deciso di fare causa al Comune presentando una richiesta danni per lo stato della strada.