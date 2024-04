Nel riminese apre l’associazione nazionale dei “veri vampiri”

A riportare la notizia è stato il Resto del Carlino: “Non siamo né dei malati né degli esaltati – ha dichiarato Dimitri – anche se assumiamo energia anche bevendo sangue da donatori. E rivendichiamo il sacrosanto diritto di riunirci”.

Il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini – noto alle cronache per l’ordinanza anti-profughi, le dichiarazioni sui gay e per aver detto di voler morire in camicia nera – ha reagito con scetticismo. “Non abbiamo bisogno di promuovere Pennabilli, che ha tantissime attrattive con queste persone che, mi pare, cercano solo di farsi pubblicità”.

“Ovviamente – ha aggiunto il primo cittadino – se qualcuno ha una proprietà e vuole portarci la sede legale di un’associazione, come amministrazione, non posso impedirlo. Dico però che Pennabilli non ne ha nessun bisogno”.