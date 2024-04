Domani si chiudono le iscrizioni alla Nove Colli 2024

Si sono chiuse invece lo scorso 19 aprile le operazioni di acquisto dei 50 pettorali speciali per far parte del team #NoveColli4Children e correre per beneficenza. Questi posti speciali erano in vendita al costo di € 300 e garantivano lo start dalla griglia VIP ed un posto nella squadra che pedalerà per raccogliere fondi in favore dello IOR – Istituto Oncologico Romagnolo. La quota – al netto dei costi fissi d’iscrizione – sarà devoluta in beneficenza.