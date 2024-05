Calcio, la stagione delle squadre di Cesenatico ai raggi X

VILLAMARINA, 16° POSTO NEL GIRONE H, PRIMA CATEGORIA

30 partite – 4 vittorie – 6 pareggi – 20 sconfitte – 18 punti

– 37 differenza reti

Non poteva che concludersi con una retrocessione amara quanto meritata la stagione del Villamarina, ultimo in classifica dagli albori della stagione e rimasto ancorato lì per il resto del tempo. Solo 4 le vittorie messe in fila dai ragazzi di Fattori, che in realtà sono rimasti in gioco, almeno sulla carta, fino all’exploit di Superga e Bagno di Romagna, ovvero le squadre che sono state per gran parte della stagione le due contendenti a non retrocedere assieme al Villamarina. Non è mai arrivato il sussulto d’orgoglio risolutore, se non la vittoria in trasferta nel derby cittadino contro la Pol. Sala, a primavera appena sbocciata. Troppo poco per pensare alla salvezza. Non è tuttavia mai mancata la dedizione alla causa dei ragazzi di Fattori, che si presenteranno in seconda categoria con l’ambizione di risalire subito e tagliare di netto con questa annata storta.

VALVERDE, 13° POSTO NEL GIRONE B, TERZA CATEGORIA

26 partite – 5 vittorie – 9 pareggi – 12 sconfitte – 24 punti

– 19 differenza reti

Volta al termine anche la stagione per il neonato club di Cesenatico, il Valverde allenato da Teodorani, che ha dissipato lungo l’arco dell’annata, in generale non superlativa, varie impressioni positive. Dopo un intero girone di andata senza vittorie, sembrava essere cambiato il vento all’inizio del rush di ritorno, quando la squadra aveva inanellato 4 risultati utili di fila, fra cui 3 delle 5 vittorie totali. Durato poco il periodo di redenzione, i verdi hanno comunque saputo tener testa anche ad avversari più attrezzati sulla carta, concludendo al penultimo posto in una classifica veramente tanto corta. Varie sono state le occasioni in cui la squadra ha dimostrato di poter ambire ad obiettivi ben più alti di quello che racconta la classifica e questo, presumibilmente, sarà il focus della prossima annata.