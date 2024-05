Nove Colli e Cicloevento: da giovedì le modifiche alla viabilità

Sta per arrivare la Nove Colli e Cesenatico si prepara a questo grande evento sportivo che é parte della sua tradizione insieme alla fiera Cicloevento. Ecco qui di seguito tutti i divieti e le modifiche che saranno indicate attraverso apposita segnaletica.

Cicloevento

Dalle ore 15.00 del 16 maggio, fino alle ore 10 del 19 maggio divieto di transito e divieto di sosta con rimozione nelle seguenti strade:

Viale Carducci – tratto compreso fra via Bologna e via Ferrara;

Viale Roma – tratto compreso fra via E. De Amicis (esclusa) – con preavviso di chiusura in via Ferrara e in via Bologna e l’ingresso della Fiera ubicato in piazza A. Costa;

Piazza A. Costa, e nella via che fiancheggia il grattacielo, nel tratto fra Giardini al Mare e via Carducci, ambo i lati – con prechiusura in via Giardini al Mare per via Isonzo e via Bologna – ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei veicoli al servizio dei disabili, dei mezzi di soccorso, di polizia, di pubblica utilità, di emergenza, nonché quelli di persone alloggiate in strutture ricettive interne all’area interessata alla manifestazione.

In via Giardini al mare nel tratto fra la via Montenero e p.zza Costa ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione con contrassegno:

Divieto di sosta con rimozione nei quattro ( 4) stalli di via Dei Mille fronte civico 40 ed in via Giardini al Mare nel tratto fra p.zza Costa e via Bologna lato monte ad eccezione dei veicoli dell’organizzazione con contrassegno .