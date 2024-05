Il bis di Manuel Senni illumina la 53esima edizione della Nove Colli

Le parole dei vincitori

«Oggi è stata dura, ho tirato più che potevo perché non sapevo quanto vantaggio avessi e volevo mantenerlo a tutti i costi. Sono riuscito a tenere un gran ritmo e voglio dedicare questa vittoria a tutti i tifosi che ho incontrato sul percorso e che mi hanno incitato. Erano tantissimi, non me li aspettavo nemmeno così in tanti. È ancora più bello vincere a Cesenatico», il commento di Manuel Senni, vincitore della 170km.

«Sono contenta ed emozionata per questa grande vittoria che è arrivata nel finale e con una volata molto emozionante. Vincere la Nove Colli è una grande soddisfazione perché è una Granfondo di grande prestigio», le parole di Giulia Portaluri, vincitrice della 200km.

«Sono contentissimo di questa vittoria, ci tenevo a fare bene ma non pensavo di riuscire a vincere. Ci siamo trovati in tre al bivio e abbiamo deciso di aiutarci per arrivare in fonda e giocarcela in volata giocandoci le nostre carte. Per fortuna all’arrivo è andata bene. Ringrazio i miei genitori, la mia fidanzata e tutti i miei amici che sono qui per sostenermi», il commento di Matteo Fontanelli, vincitore della 130km.

«Sono partita con addosso la maglia della NoveColli4children con in testa l’obiettivo della solidarietà e alla fine ho vinto. Credo sia un grande messaggio e anche un grande segnale, sentirmi addosso questa responsabilità e gareggiare con addosso una maglia importante dal punto di vista morale mi ha dato la spinta in più che mi serviva. Sono felicissima», le parole di Chiara Ciuffini, vincitrice della 130km.