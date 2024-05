Nibali e tanta passione: Cicloevento 2024 è stato un grande successo

Piazza Costa e gli assi stradali collegati sono diventati davvero il centro del mondo della bicicletta e ad impreziosire il tutto c’è stata la presenza di Vincenzo Nibali: lo squalo, ultimo campione italiano a vincere il Tour de France è rimasto a lungo a disposizione dei suoi tifosi e ha preso parte anche alla Garmin Social Ride che ha preso il via dal Padiglione Cicli Neri. Sono stati più di cento gli appassionati al via per una sgambata che è diventata subito una festa per le vie di Cesenatico e per le colline della Romagna.