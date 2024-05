Nove Colli, l’ultimo arrivato ha tagliato il traguardo alle 17.29

L’ultimo arrivato

E la Nove Colli è speciale anche perché premia non solo i primi ma soprattutto gli ultimi, anzi l’ultimo arrivato. E festa è stata con musica, appalusi, brindisi, fiori e omaggi di cibo romagnolo per l’inglese Howard Rowan Brown. Ha tagliato il traguardo alle 17.29 e nonostante dalla partenza sia passata ormai una vita, il britannico non ha perso ancora il sorriso anche se è sfinito. Brown è alla sua quinta Nove Colli – la prima che chiude da ultimo – e arriva da Birmingham insieme alla moglie che ormai lo aspettava in albergo. Per completare la 200km ha impiegato in totale 11 ore, 11 minuti e 43 secondi.

L’appuntamento è per domenica 18 maggio 2025.