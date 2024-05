“Viabilità in tilt? Colpa del ponte del Gatto. Ecco la mia soluzione”

La soluzione, dunque, secondo Grassi, é fare esattamente il contrario, ovvero due entrate ed una sola uscita. Per far questo, con carta e penna, ha disegnato una nuova circolazione che, almeno sulla carta, un senso sembra averlo: “Il punto di partenza – spiega – é invertire il senso di marcia sul ponte del Gatto che, ovviamente, proprio per evitare un carico eccessivo su un’opera che sappiamo degradata, deve restare a senso unico. A quel punto, anziché far uscire le auto dal ponte, la mia proposta é quella di farle entrare inserendo un senso unico in via Cecchini verso Viale Roma e, nello stesso tempo, invertire il senso di marcia in via Saffi per favorire anche l’uscita verso il cavalcavia di Ponente. In questo modo, spostando un semplice new-jersey, si tornerà ad avere due ingressi per Cesenatico. Un elemento importante perché, purtroppo, in questi mesi, tra i pendolari é cresciuta la convinzione che, soprattutto nei weekend, la viabilità nella nostra città sia troppo precaria. Io che lavoro a stretto contatto con la gente – prosegue Grassi – ho raccolto in questo periodo troppe lamentele. E gli stessi operatori turistici sono preoccupati perché, in alcune giornate, la gente ormai evita Cesenatico per non dover correre il rischio di restare imbottigliata in code chilometriche. E’ un trend che dobbiamo assolutamente interrompere perché noi viviamo di accoglienza e, purtroppo, lo ripeto, non possiamo illuderci che la semplice apertura del ponte di Viale Roma risolva tutti i problemi. Poiché siamo un paese a vocazione turistica, noi dobbiamo salvaguardare più gli ingressi che le uscite, dunque qualcosa va cambiato e sarebbe logico – conclude – che questo avvenisse proprio in concomitanza con la riapertura del ponte di Viale Roma”.