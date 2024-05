Gozzoli: “Ponti e viabilità, ecco perché abbiamo fatto queste scelte…”

La scelta di mantenere solo un flusso interno nel senso di marcia Levante-Ponente è stata pensata per avere un unico flusso di mezzi leggeri riducendo il numero di veicoli che transitano da quel ponte. Le scelte successive sono arrivate di conseguenza, mentre la scelta di evitare la svolta verso Ponente in ingresso dal ponte del Gatto si è resa necessaria per evitare un incrocio pericoloso di flussi di traffico con il delicato passaggio ciclo – pedonale del ponte del Gatto che si sarebbe trovato ad avere due flussi di auto contrapposti.

Nel frattempo però vorrei anche ricordare che nel bilancio 2024 abbiamo previsto 1,5 milioni di euro per il rifacimento del ponte e a febbraio abbiamo affidato l’incarico per la sua progettazione che al momento in corso. Stimiamo di poter concludere la parte progettuale entro la fine dell’estate per poi iniziare con le gare d’appalto entro la fine del 2024”.

Matteo Gozzoli (sindaco di Cesenatico)