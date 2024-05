Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato l’ordinanza per il vetro 

Il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato oggi l’ordinanza per il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro dalle ore 18 fino alle ore 7 del giorno successivo. L’ordinanza entrerà in vigore da sabato 1 giugno 2024 fino a domenica 1 settembre 2024 e sarà valida nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi.

L’ordinanza dispone il divieto di vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo, da parte dei pubblici esercizi, degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e su area pubblica, attività artigianali e distributori automatici nella zona del territorio comunale ricompreso fra viale Zara (Levante) e Via Cavour (Ponente), e fra la strada ferrata e l’arenile, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.