Registrano lo yatch all’estero, ma si “dimenticano” di dichiararlo al Fisco

Non si tratta, in assoluto, di un’attività illegale, ma lo diventa quando il proprietario – residente in Italia – non ottempera all’obbligo di dichiarare la disponibilità di tali imbarcazioni nell’apposito quadro Rw del modello di dichiarazione fiscale.

Il valore complessivo dei beni occultati al Fisco, in questo caso, supera 1,2 milioni di euro, mentre le sanzioni amministrative comminate, basate sulle annualità omesse, ammontano a oltre 350mila euro.