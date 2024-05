Torna anche quest’anno la rievocazione della pesca “alla tratta”

La tratta, infatti, viene effettuata portando al largo con un piccola barca una rete, poi recuperata lentamente a mano dalla spiaggia da parte di due squadre di “trattaroli” che devono muoversi in modo ritmato e coordinato. La spiaggia è oggi un luogo molto frequentato e affollato, e dunque il pesce pescato è veramente minimo per quantità e qualità; tuttavia, l’importanza della rievocazione è nel mantenere vivo e tramandare un “saper fare” che altrimenti andrebbe perduto. La tratta è vietata dalla normativa vigente, ma il Museo della Marineria – che coordina e supporta il gruppo di volontari che la eseguono – ha ottenuto eccezionalmente un’autorizzazione in deroga dal Ministero della Pesca, grazie al sostegno dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale del Ministero dei Beni Culturali, che ha certificato l’importanza di questo recupero sul piano culturale, mentre sul versante ambientale il Laboratorio di Biologia Marina di Fano ha evidenziato l’assenza di impatto negativo e anzi la positiva sensibilizzazione che attività di questo tipo creano anche verso l’ambiente marino.