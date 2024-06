Notte Rosa 2024, a Cesenatico il sound “anni ’90” di Dj Molella

A Cesenatico saranno i grandi nomi della musica anni ’90 ad animare la serata di venerdì 5 luglio in piazza Costa a Cesenatico. In programma un party con i protagonisti della dance di quella decade a partire da Molella, storico dj ed oggi produttore musicale che ha contribuito a rendere famoso il Deejay Time. Ci saranno altri big della dance, tra cui i Datura, Double You, Nathalie Aarts from The Soundlovers. E il grattacielo sarà come sempre illuminato di rosa per tutto il weekend.