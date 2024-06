Domenica torna il “Cannucceto a tutta birra – summer fest”

E non è tutto, perché anche gli amici a quattro zampe avranno il loro momento dedicato: alle 17:30 il centro di educazione cinofila Extrema Thule, che ha sede a Cannucceto, farà delle dimostrazioni di agility dog, Rally-O e attività cinofile. Chi vorrà portare il suo amico peloso potrà provare, con l’aiuto degli addestratori, alcune delle attività.

Come nella migliore tradizione romagnola, non mancherà piadina per tutti i gusti, ma ci saranno anche hot dog, patatine fritte, gelato, dolciumi e naturalmente birra. I bambini potranno divertirsi in un’area gioco gratuita.

“La festa dello scorso anno ha raccolto una bella cifra che abbiamo potuto donare in beneficenza, speriamo quest’anno di poter replicare, quindi vi aspettiamo numerosi”, conclude Francesco Gobbi.

Con inizio alle 17:30, la festa si svolgerà – come detto – domenica prossima al campo sportivo di Cannucceto, in uso al Bakia calcio, e gentilmente concesso alla cittadinanza per l’occasione.