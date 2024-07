Notte Rosa, ovunque grandi cantanti. Fuorché a Cesenatico…

I cantanti, invece, quelli veri, si esibiranno sui palchi degli altri comuni della Riviera. A proposito di target giovanile, il rapper Dargen D’Amico sarà a Riccione, mentre i Boomdabash a Forlì. Cattolica si divertirà con un trio da oltre 4 milioni di followers su Instagram: Annalisa, Jo Squillo e Cristiano Malgioglio. Misano si é accaparrato un big d’antan della musica italiana come Raf, mentre Gatteo Mare – che da sempre predilige liscio e sonorità slow – sognerà con le dolci melodie cantautorali di Filippo Graziani ed Eugenio Finardi. Anche Comacchio si difende con Shade e Rosa Chemical, mentre Rimini sembra obiettivamente fuori portata visto che schiererà Blanco, Gaia, Shablo (ospite Joshua), Epoque insieme a Cioffi, Mara Sattei e Ludovico Einaudi. Per non parlare dell’anteprima con Morgan. Insomma, con questo parterre di nomi, quante probabilità ci sono che un millenium venga a Cesenatico per ascoltare il revival anni ’90 di Dj Molella?

Il tema non é marginale perché, quando si tratta di giovani, non é vero che un nome vale l’altro. Quel nome fa tutta la differenza del mondo. Perché, con tutto il rispetto per “Gibo”, un conto é veder pedalare Pogačar, un altro é veder scattare Siboni.